В Татарстане парочка насиловала парней в сауне, записывала на видео и вымогала деньги

Опубликованы подробности преступления любвеобильной пары.

В Татарстане пойдет под суд пара, которая насиловала мужчин, а потом вымогала деньги.

Прокуратура г. Набережные Челны направила в суд уголовное дело об изнасиловании мужчин и вымогательстве. На официальном сайте прокуратуры сообщается, что 39-летний мужчина действовал совместно с женщиной. Женщина посредством сети интернет в соцсетях знакомилась с молодыми людьми, договаривалась об интимных встречах. О месте свидания сообщала своему сообщнику.

Заманив парня в сауну, парочка угрожала потерпевшему предметом похожим на нож, затем насиловали, снимая происходящее на видео, а затем, угрожая опубликовать видео, вымогали деньги. Следствием установлено 3 подобных преступления пары.

Как полагает следствие, Б., действуя в группе лиц по предварительному сговору с А. совершил умышленные тяжкие преступления против свободы, чести и достоинства личности, против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также против собственности, при следующих обстоятельствах. Прокуратура г. Набережные Челны

На преступную пару было заведено уголовное дело по статьям "незаконное лишение свободы", "иные действия сексуального характера", "вымогательство". Сейчас следствие завершено, обвинительное дело утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

За аналогичное преступление, изнасилование парня и вымогательство, в другом городе Татарстана под суд пойдут две молодые женщины.

Фото: Рixabay