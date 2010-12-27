В Татарстане две девушки изнасиловали парня из-за "айфона" и сняли издевательства на видео

Сейчас с дамами будет разбираться следствие.

Резонансное преступление произошло в городе Багульма (Татарстан): девушка и женщина надругались над студентом отличником.

Преступление произошло в одной из пятиэтажек города, куда 19-летний студент пришел по настоятельной просьбе своей 22-летней знакомой. Девушка попросила помочь ей разобраться с телефоном. В квартире была ее 32-летняя знакомая. После того, как парень вернул телефон, девушка заявила, что у "айфона" разбит экран и потребовала компенсацию 3000 рублей.

После отказа парня девушки избили его, а затем изнасиловали его игрушкой из "магазина для взрослых", поочередно снимая издевательства на тот самый телефон. После того, как насильницы утомились, они отпустили парня за деньгами, пригрозив, что опубликуют снятое видео, если тот не принесет деньги.

Парень ушел и пошел в полицию. Там он заявил, что трещина на стекле и указанная сумма были лишь предлогом для совершения извращенных планов. Девушку и женщину задержали. На допросе они признались в содеянном. На них заведено уголовное дело, видео приобщено к материалам дела.

Фото: pixabay