В Выборгском районе прошло онлайн-совещание, посвященное следующему отопительному сезону

В мероприятии принял участие Александр Дрозденко.

В понедельник, 8 июня, сотрудники администрации Выборгского района провели видеоконференцию с представителями Правительства Ленинградской области по вопросам актуальных обновления котельных и строительства новых объектов жилищно-коммунального комплекса. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В мероприятии приняли участие губернатор региона Александр Дрозденко, председатель областного комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, председатель комитета финансов Роман Марков.

Доклад о подготовке к зимнему отопительному сезону других актуальных задачах представил глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов. В ходе выступления был проведён анализ прохождения отопительного сезона за прошлый год. Населенные пункты, оснащённые новыми или модернизированными котельными не испытывают трудностей с теплоснабжением в зимний период. Однако проблемы обнаруживаются в поселениях, теплоснабжение в которых происходит за счёт собственности бывших градообразующих предприятий: для их устранения необходимо строить новые котельные.





В прошлом году администрация района объединила усилия с Правительством Ленобласти по финансированию строительства новых котельных в поселке Победа в Рощинском городском поселении. Пока теплоснабжение этой территории осуществляется от газовой котельной ОАО "Птицефабрика Ударник". Из регионального бюджета на обновление теплосети выделено 6 миллионов рублей.

Кроме того, новую котельную построят и для поселка Ольшаники: пока населенный пункт так же отапливается за счёт частного предприятия. Вопрос финансирования находится в стадии рассмотрения.

Всего в Выборгском районе работают свыше 100 котельных на газе, электроэнергии, дизельном топливе, угле и мазуте.

Модернизация старых объектов проводится регулярно. Например, в 2019 году произошла замена угольной котельной в посёлках Великое и Глебычево. На 2021 год запланировано завершить полное техническое перевооружение газового оборудования котельной поселка Коробицыно. В данный момент проводятся работы по разделению котлового и сетевого контура в котельной поселка Кондратьево.

По итогам отопительного сезона 2019-2020 гг. районной администрацией вынесено решение о проведении профилактического ремонта основного и вспомогательного оборудования котельных, а также работ по замене аварийных участков трубопроводов теплосети, горячего водоснабжения, очистке тепловых камер, ревизии запорной арматуры, гидравлических испытаний объектов жизнеобеспечения.

Ранее мы рассказали о том, что в образовательных учреждениях Выборгского района проходят мероприятия по энергосбережению.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО