В образовательных учреждениях Выборгского района проходят мероприятия по энергосбережению

В школах установлено 48 узлов учёта теплоэнергии.

Каждый год в школах Выборгского района проходят мероприятия по сбережению тепловой энергии и контролю потребления теплоресурса. На данный момент в общеобразовательных учреждениях установлено 48 узлов учета теплоэнергии. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В прошлом году в школах № 6, № 8, № 10, детском саду № 1, Культурно-досуговом центре Выборга, а также в Советской школе пошла установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодозависимой системой регулирования температуры.

Кроме того, для учета тепловой энергии реально потребляемой тепловой энергоустановкой здания и контроля параметров теплоносителя в Дворце творчества на Прогонной улице появился комплекс специальных приборов.

Отметим, что финансирование осуществляется в рамках госпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности", и за счет областной и местной казны, спонсоров.

Так, из регионального бюджета были выделены средства на ремонт системы отопления с установкой радиатора в Каменногорской школе. Ремонт участка внутренней системы отопления выполнен при поддержке спонсоров, а на частичный ремонт системы отопления выделила средства местная администрация.

За 2019 год теплосети обновлены в Гимназии № 11, школе № 14, Возрожденской, Гавриловской, Житковской, Коробицынской, Первомайской, Советской школах, Приморском центре образования, четырех детских садах города Выборга (№ 3, № 5, № 22, № 31), детском саду поселка Рощино, МУДО "СЮН г. Выборг", СКК "Светогорск". Кроме того, утепление зданий произведено в МБОУ "Гимназия", школах № 1, № 7, № 8, № 10, № 11, № 14, № 37, Бородинской, Вещевской, Возрожденской, Гавриловской, Житковской, Каменской, Каменногорской, Кондратьевской, Коробицынской, Лесогорской, Первомайской, Полянской, Приветнинской, Рощинской, Светогорской, Семиозерской, Советской школах, Приморском центре образования, 11-ти детских садах города Выборга, СКК Светогорска и ДК поселка Гончарово.

До конца этого года администрация обеспечит готовность к отопительному сезону не только в образовательных, но и в спортивных учреждениях и библиотеках.

Ранее мы рассказали о том, что школы и библиотеки Выборгского района переходят на экономную электроэнергию.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО