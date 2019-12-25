  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Школы и библиотеки Выборгского района переходят на экономную электроэнергию
Сегодня, 9:06
101
lizapoluda

Школы и библиотеки Выборгского района переходят на экономную электроэнергию

0 0

За прошлый год светодиодные лампы появились в 25 учреждениях.

Учреждения Выборгского района постепенно переходят на систему энергосбережения. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Так, за прошлый год светодиодные дампы были установлены в выборгской гимназии, гимназии № 11, школах № 6, 8,  10,  13,  14,  37, Гончаровской, Кирилловской, Первомайской, Полянской, Светогорской, Советской школах. Энергоэффективность обеспечена и в Приморском центре образования, детских садах № 11,  № 16, № 35, детской школе искусств Выборга,  Выборгском культурно-досуговом центре, Светогорской библиотеке, СЗК "Фаворит"", спортивном зале "Спартак", библиотеке п. Барышево. В библиотеке А. Аалто прошли мероприятия по модернизации светильников.

Всего в 2019 году было установлено 2 380 светодиодных ламп в 25 учреждениях.

Отметим, что мероприятия по энергосбережению проводятся при поддержке 

госпрограмм, областной и районной администраций, и спонсоров в течение многих лет. Для каждого учреждения разрабатывается технический паспорт.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе ремонтируют 2 трассы.

Фото: Pixabay

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии