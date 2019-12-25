В Выборгском районе прошли посевные работы

В этом году хозяйства получили на 13% больше финансирования, чем в прошедшем 2019-ом.

Все хозяйства Выборгского района приступили к посевным работам. Их финансирование по сравнению с прошлым годом возросло на 13%. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

По состоянию на 1 мая 2020 года в пользу посевной компании района направлено 61,7 миллионов рублей из регионального бюджета. Из них 7 миллионов рублей предоставил Выборгский район.

Сейчас посевные занимают площадь 1865 га против 1684 га в 2019 году. Предприятия сельского хозяйства закупили все необходимые семена для выращивания различных культур. Так, однолетние культуры займут 880 га, многолетние травы – 916 га, а овощи открытого грунта – 6 га.

Крестьянские хозяйства высадят картофель на 16 га и овощи открытого грунта на 38 га. Кроме того, высажена морковь, свекла, капуста. В работе участвуют 196 тракторов, 30 плугов, 40 культиваторов и борон, 19 сеялок различной модификации.

Всего на поля будет доставлено 159,84 тысяч тонн органических удобрений. По словам руководителя агропромышленного комплекса Выборгского района Надежды Литвиненко, все они внесены под будущий урожай:

Для получения хорошего урожая многолетних трав, сенокосов и пастбищ проведена подкормка минеральными удобрениями. Проблем с их приобретением не было. Все заявки предприятий выполнялись по мере оплаты. На сегодняшний день уже половина однолетних трав и многолетних беспокровных трав засеяна. Рассказала Надежда Литвиненко

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО