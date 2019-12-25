Строительство сквера Победы выходит на заключительный этап

На территории готовится место для фотопанно "Бессмертный Полк“

Сквер в Выборге, посвященный 75-летию Победы, почти готов к открытию. Сейчас рабочие занимаются укладкой плитки на тротуарах и дорожках и готовят место для размещения фотопанно "Бессмертный полк". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Кроме того, на территории сквера производится обустройство газонов и зон отдыха. Отметим, что будущая площадка из красного гранита в сочетании с покрытием дорожек образует силуэт 5-конечной звезды.

Работы по созданию сквера ведутся с опережением графика. Это подтвердила комиссия в составе представителей администрации Выборгского района, технадзора, экспертной организации, ОГИБДД и депутатов МО "Город Выборг", которая провела осмотр территории в прошедшую пятницу, 15 мая. По итогам осмотра составлен протокол о надлежащем исполнении обязательств подрядчиком.

Напомним, что строительство объекта происходит в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" по заказу администрации Выборгского района. Работы поручены ООО "ДСК47".

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге обновляется зеленый фонд.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО