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В Выборгском районе проходит масштабная дезинфекция 
Сегодня, 13:22
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lizapoluda

В Выборгском районе проходит масштабная дезинфекция 

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Два дня специалисты будут обрабатывать Калининский микрорайон Выборга.

В пятницу, 24 апреля, в нескольких населенных пунктах Выборгского района с самого утра проводится санитарная обработка общественных мест. Об этом сообщил 47channel.

Дезинфекторы провели мероприятия по обеззараживанию подходов к магазинам, детских и спортивных площадок. 

Кроме того, по информации пресс-службы районной администрации, вечером в Выборге пройдет плановая дезинфекция. Так, 24 и 25 апреля она состоится в Калининском микрорайоне города, а 26 числа – в Петровском микрорайоне.

Напомним, что все противоэпидемические мероприятия в пределах Выборга и прилегающих поселений осуществляются в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. Во время санобработки на улицу не рекомендовано выходить аллергикам.

Ранее мы рассказали о том, что на Советской улице в Выборге проходят аварийные работы.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, 47channel 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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