В Выборгском районе проходит Единый родительский день

С 15 по 21 марта в Выборгском районе проводятся мероприятия в рамках Единого родительского дня, координатором которого выступает районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

С 15 по 21 марта в Выборгском районе Ленобласти проводятся мероприятия в рамках Единого родительского дня, координатором которого выступает районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. В этом году тема: "Ребёнок + родители + школа = воспитание". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Школе №1 Выборга прошло межведомственное совещание представителей субъектов системы профилактики с руководителями образовательных организаций по вопросам защиты детства, отношений между детьми и родителями, профилактики безнадзорности, суицидального поведения.

Также на этой неделе в школах проходят Дни профилактики, в рамках которых специлисты центра занятости и отдела молодежной политики рассказывают, как можно организовать свой досуг.

В Выборге 17 марта стартовал районный фестиваль-конкурс "Выборгская весна-2021". В рамках фестиваля на трех площадках Выборга пройдут конкурсы юных пианистов, исполнителей на струнных смычковых, духовых и народных инструментах.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО