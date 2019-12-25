В Выборгском районе продолжаются дорожные работы

Заключены государственные контракты на ремонт участков трасс во Всеволожском, Выборгском и Киришском районах.

В Выборгском районе продолжается реализация дорожного нацпроекта. "Ленавтодор" заключил государственные контракты на ремонт восьми участков региональных трасс во Всеволожском, Выборгском и Киришском районах. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

В Выборгском районе будет обновлена дорога Комсомольское — Приозерск на участке от Боровинки через Михалево до Козлово. В настоящий момент уже начался ремонт участка дороги Зеленогорск — Приморск — Выборг. В планах – ремонт дороги "Магистральная".

Отметим, что Ленинградская область – регион-лидер по реализации дорожного нацпроекта.

Ранее мы сообщили о том, что "Ленинградец" победил "Олимп-Долгопрудный" и прошел в групповой этап Кубка России.

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО