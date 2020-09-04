“Ленинградец” победил “Олимп-Долгопрудный” и прошел в групповой этап Кубка России

Матч с гостями из Московской области прошел на стадионе «Рощино-Арена».

2 сентября в Рощино прошел этап Кубка России по футболу. Областной футбольный клуб "Ленинградец" обыграл подмосковный "Олимп-Долгопрудный" со счетом 2:1.

На седьмой минуте матча первый гол забили гости, однако уже во втором тайме "Ленинградец" восстановил равновесие в счете. По итогу матча "Ленинградец" вышел в групповой этап розыгрыша Кубка России.

Эта игра была важна потому что дала нам возможность позиционироваться дальше на Кубке России, а сегодняшняя команда является значимой по силе. Сегодня это для нас тестовая игра. Мы увидели в этой игре характер нашей команды, "ленинградский" характер. Геннадий Колготин, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму Ленобласти.

Следующие соперники клуба из Российской Премьер-Лиги и Национальной футбольной лиги определятся в результате жеребьевки. Матчи запланированы на 16–17 сентября и 30 сентября – 1 октября.

