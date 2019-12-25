  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Выборгском районе продолжается дезинфекция подъездов
Сегодня, 18:07
66
lizapoluda

В Выборгском районе продолжается дезинфекция подъездов

0 0

Сегодня комиссия не выявила нарушителей среди управляющих компаний.

В пятницу, 17 апреля, представители комитета по городскому хозяйству Выборгского района провели рейд по проверке санобработки многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. 

Специалисты проверили объекты, которые находятся под управлением нескольких управляющих компаний, в том числе   –   ООО "Дома СТС". Работа дезинфекторов осуществляется на должном уровне.



Напомним, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека поручила проводить противоэпидемические мероприятия в общественных местах еще 3 апреля. Согласно требованиям, в жилых доима должны обрабатываться почтовые ящики, лифты, кнопки общего пользования и перила, вход в подъезд и холлы первых этажей.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге продолжают дезинфицировать межквартальные проезды.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии