В Выборгском районе продолжается дезинфекция подъездов

Сегодня комиссия не выявила нарушителей среди управляющих компаний.

В пятницу, 17 апреля, представители комитета по городскому хозяйству Выборгского района провели рейд по проверке санобработки многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Специалисты проверили объекты, которые находятся под управлением нескольких управляющих компаний, в том числе – ООО "Дома СТС". Работа дезинфекторов осуществляется на должном уровне.









Напомним, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека поручила проводить противоэпидемические мероприятия в общественных местах еще 3 апреля. Согласно требованиям, в жилых доима должны обрабатываться почтовые ящики, лифты, кнопки общего пользования и перила, вход в подъезд и холлы первых этажей.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге продолжают дезинфицировать межквартальные проезды.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО