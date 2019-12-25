  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Выборге продолжают дезинфицировать межквартальные проезды 
Сегодня, 16:32
68
lizapoluda

В Выборге продолжают дезинфицировать межквартальные проезды 

0 0

Как и всегда, работы будут проводиться поздно вечером.

В четверг, 16 апреля, в Выборге проходят очередные мероприятия по обеззараживанию межквартальных проездов. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Дезинфекторы обработают хлорсодержащими веществами улицу Мира, улицу Кепа, Школьный и Каменный переулки.

Работы будут проводиться с 20:00 до 22:00. Гражданам с аллергическими заболеваниями рекомендуется воздержаться от посещения улиц в это время.

Напомним, что санобработка общественных пространств в Выборгском районе проходит по рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборгском районе запретили посещение храмов.

Фото: Pixabay 

Теги: выборг, коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии