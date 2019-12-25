В Выборгском районе приступили к заготовке кормов

Для этого аграрии обработают более 10 000 га.

В Выборгском районе началась кормозаготовительная кампания. Во время ее проведения запланирована уборка культур на площади свыше 10 000 га. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Таким образом, в этом году аграрии заготовят примерно 5000 тонн сена и более 114 600 тонн силоса. Эти показатели превышают значения за 2019 год на 25 и 149% соответственно.

По данным руководителя агропромышленного комплекса Выборгского района Надежда Литвиненко, в племенных хозяйствах с высокими показателями все чаще появляется необходимость производить собственные корма. Так, в ООО СХП "Лосево" в Светогорском городском поселении планируется заготовить 1400 тонн сена и 37,6 тысяч тонн силоса. В СПК "Поляны" Полянского сельского поселения будет изготовлено 658 тонн сена и 22,5 тысяч тонн силоса. В СПК "Рябовский" в Приморском городском поселении - 400 тонн сена и 12 тысяч тонн силоса. Наконец, в ООО "Сельхозпредприятие Смена" Красносельского сельского поселения - 900 тонн сена и 17,5 тысяч тонн силоса. В общей сложности на одну голову придется 32 центнера кормов.

Кроме того, Надежда Литвиненко рассказала, что почва была удобрена при помощи 159,5 тонн органических веществ и свыше 700 тонн минеральных веществ для улучшения травостоя, а также посеяно около 150 тонн семян.

Отметим, что на нужды организаторов посевной и кормозаготовительной кампании было выделено около 100 миллионов рублей из бюджета разных уровней, в том числе 10,1 миллионов рублей направлены из казны Выборгского района.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе обсудили расходы на борьбу с борщевиком.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО