В Выборгском районе обсудили расходы на борьбу с борщевиком

Встреча с Олегом Малащенко прошла в онлайн-формате.

Представители администрации Выборгского района приняли участие в видеоконференции по вопросам проведения мероприятий по уничтожению борщевика. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Во встрече приняли участие первый заместитель главы администрации Выборгского района Владимир Рошкович и сотрудники администраций других районов. Провел мероприятие председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона Олег Малащенко.

Как сообщили в ходе конференции, наиболее продуктивная борьба с сорняком ведется в Первомайском, Приморском, Рощинском и Советском поселениях. На всех этих территориях планируют обработать участки общей площадью 275 га за 1,2 миллионона рублей. Из муниципального бюджета на эти цели выделено 435 тыс. рублей

Кроме того, в этом году в рамках программы "Развитие сельского хозяйства в Выборгском районе Ленинградской области" в пользу агропромышленного комплекса будет выделено 340 тысяч рублей на искоренение борщевика. Соглашения на получение субсидий для обработки 60 га уже получили выборгские компании СПК "Поляны" и ООО "Сельхозпредприятие "Смена"". Каменногорское, Полянское и Светогорское муниципальные образования проводят мероприятия по избавлению от сорняка в рамках муниципальных программ.

Напомним, что в 2020 году планируется обработать 185 га сельскохозяйственных территорий, а также 90 га поселенческих территорий в рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Ленинградской области".

Ранее мы рассказали о том, что молодежь Выборга сможет присоединиться к трудовым бригадам с 22 июня.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО