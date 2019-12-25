В Выборгском районе появятся новые улицы

Специалисты установят QR-коды и памятную табличку.

В четверг, 10 декабря, в Выборге прошло заседание районного совета по топонимике, сообщается на официальном портале МО "Выборгский район".

Эксперты обсудили вопрос наименования улиц, на карте появятся новые названия: Березовый, Клеверный, Сиреневый, Речной и Счастливый проезды, Веселая, Дружная и Волшебная улицы, а также Бобровый тупик. Чиновники также обсудили установку мемориальной доски в честь участника Великой Отечественной войны Александра Саенко. Доску планируют установить на доме №22 по проспекту Ленина. Там Саенко жил с 1965 по 2011 год.

Кроме того, на популярных у туристов объектах разместят 150 QR-кодов.

Ранее мы писали, что Тосненский городской парк будет благоустроен.

Фото: администарция МО "Выборсгкий район"