Тосненский городской парк будет благоустроен

На работы выделено около 44 млн рублей.

Тосненский городской парк (Ленинградская область, Тосно) будет благоустроен. Закупку, по итогам которой планируется определить исполнителя работ, разместило Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства этого районного центра.

Как планируется, проект будет осуществлен на территории между улицей Ани Алексеевой и Смоляным ручьем. По периметру намечено устройство асфальтовой дороги, а также велодорожек с установкой бортовых камней. Кроме того, пройдут работы по устройству ливневой канализации. Также строители займутся автостоянкой, ярмаркой, уберут некоторые деревья.

Проект, - его стоимость составляет около 44 млн рублей, - реализовывается за счет средств из бюджета Тосно и субсидий Ленобласти и России. Предполагается, что все будет сделано до 1 сентября следующего года.

Заявки от компаний, желающих провести эти работы, принимаются до 31 декабря.

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