В Выборгском районе появится новая экотропа

Туристы смогут прогуляться вокруг озера Долгое.

В Выборгском районе готовятся открыть новую экологическую тропу вокруг озера Долгое. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Тестовый проход уже совершили сотрудники областного комитета по туризму. Там уже появились сервисные объекты, парковки, места для досуга и питания. В ближайшие дни маршрут будет расчищен и маркирован. Кроме того, туристам будет предоставлять аудиогид для лучшего ориентирования.

Отметим, что озеро Долгое находится рядом с музеем-заповедником "Ялкала" и идеально подходит для любителей туризма.

Ранее мы рассказали о том, что Выборге планируют активно развивать туристические веломаршруты.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области