В Выборге планируют активно развивать туристические веломаршруты

Десятикилометровый маршрут будет создан в 4 этапа.

В пятницу, 11 сентября, в Выборге прошло внеочередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения по вопросам проектной документации "Развитие инфраструктуры велосипедного транспорта в Выборге". На деловой встрече присутствовали сотрудники дорожного комитета администрации Выборгского района, комитета по городскому хозяйству, ОГИБДД УМВД по Выборгскому району, представители технадзора и общественности. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Участники заседания обсудили планы по расширению туристических возможностей города и граничащих с ним поселений с помощью велосипедной инфраструктуры. Такие планы были озвучены еще в прошлом году, а в мае 2020-ого администрацией был объявлен электронный аукцион на подготовку проектной документации. Работы в этом направлении уже идут.

На встрече выступил замглавы районной администрации Дмитрий Самойленко. Он рассказал, что на рассмотрение уже представлен проект организации велосипедного движения от Южного до Центрального микрорайона, а также от Батарейной горы по улице Физкультурной, вокруг стадиона "Авангард", по улице Гагарина, Садовой улице и до Выборгской улицы.

Отметим, что возведение велодорожек будет происходить в 4 этапа. Первый уже исполнен на Смоляном мысе. В планах – создание десятикилометрового маршрута по главным достопримечательностям Выборга: прокатиться можно будет у выставочного центра "Эрмитаж", Вокзальной площади, Часовой башни, Крепостного моста, набережной вдоль бухты Салакка-Лахти, вблизи Выборгского замка и парка "Монрепо".

Участники встречи вынесли замечания и предложения по поводу проекта, которые будут занесены в протокол.

Проект уже получил поддержку 47-ого региона. Областное правительство не исключает возможность строительства велосети для туристов в рамках проекта "Вело-47".

Ранее мы рассказали о том, что в Калининском микрорайоне Выборга открыли секцию бокса.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО