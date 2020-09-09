В Калининском микрорайоне Выборга открыли секцию бокса

Помещение для зала бокса отремонтировали в Калининской школе.

8 сентября в Калининском микрорайоне прошло открытие зала бокса. Для этих целей было отремонтировано помещение школы №6.

На открытии зала присутствовал глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин. Он отметил, что наличие зала позволит детям Калининского микрорайона не выезжать в Выборг для занятий спортом.

Хотелось иметь ряд секций в Калинино. Появилась задумка использовать для этих целей старые помещения. Благодаря поддержке общественно объединения "Фаворит Выборг", фонда поддержки спорта, предпринимателей были найдены внебюджетные средства. За период летних каникул нам удалось отремонтировать это помещение. Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район".

Председатель федерации бокса Выборгского района, исполнительный директор общественного объединения "Фаворит Выборг" Михаил Макаров надеется, что в этом маленьком зале в перспективе появятся большие чемпионы.

Он также отметил, что в зале смогут заниматься не только жители микрорайона, но и дети и взрослые из других поселков.



