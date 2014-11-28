В Выборгском районе Петербурга появился новый мобильный МФЦ

Мобильные центры расположены в специальных автобусах.

В Выборгском районе Петербурга появился новый мобильный многофункциональный центр (МФЦ) на "два" окна. Он расположен по адресу: 4-й Верхний переулок, дом № 19. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

Мобильные центры расположены в специальных автобусах, которые обслуживают 6 адресов в отдаленных районах города. Благодаря мобильным МФЦ можно оформить необходимые услуги в шаговой доступности от дома. Более того, в них можно оформить услуги независимо от места регистрации в Петербурге.

В мобильных МФЦ горожанам доступны более 360 услуг, кроме услуги Министерства внутренних дел — паспорт гражданина РФ, регистрационный и миграционный учет. Также не осуществляется выдача заграничных паспортов. На прием необходимо предварительно записаться по телефону: 576-05-81.

Ранее мы писали, что в 2022 году в Петербурге появятся три новых МФЦ.

Фото: ВКонтакте / СПБ ГКУ "МФЦ"