В 2022 году в Петербурге появятся три новых МФЦ

МФЦ появятся в Красносельском, Невском и Выборгском районах.

Комитет по информатизации и связи Петербурга просит Смольный выделить еще 6,7 млрд рублей. Об этом заявила глава ведомства Юлия Смирнова на нулевых чтениях городского бюджета в Законодательном собрании. Для комитета на 2022 год уже выделено 20 млрд рублей.

Так, в следующем году в Петербурге планируется открытие трех многофункциональных центров: в Невском районе – на 20 окон, в Красносельском районе – на 25 окон и в Выборгском районе – на 23 окна.

Также комитет планирует в 2022 году увеличить число камер наружного наблюдения – с 70 тысяч до 105 тысяч. К 2025 году в городе должно быть около 180 тысяч камер.

Более того, в 2022-2023 годах комитет намерен установить по 300 комплексов фото- и видеофиксации. В настоящее время в городе работают 490 комплексов.

Ранее мы писали, что с 17 августа МФЦ Ленобласти начали принимать документы на визы.

Фото: ВКонтакте / СПБ ГКУ "МФЦ"