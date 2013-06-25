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С 17 августа МФЦ Ленобласти начали принимать документы на визы
Сегодня, 17:12
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

С 17 августа МФЦ Ленобласти начали принимать документы на визы

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Пока что услуга доступна лишь в некоторых МФЦ.

МФЦ начали оформлять визы в различные страны в четырех районах Ленобласти. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба областного правительства.

Визу можно оформить в Выборге, Светогорске, Рощино, Приморске, Кингисеппе, Ивангороде, Приозерске, Сосново и Сланцах. Несколько жителей Выборга уже подали документы. С 1 сентября услуга будет доступна во всех МФЦ 47-го региона. 

Отмечается, что оформить документы на визу в центрах Ленобласти могут жители Петербурга. Услуга предоставляется независимо от района и региона проживания. В будущем можно будет оформить страховку для выезда за рубеж и перевести документы на другие языки. 

Фото: ВКонтакте / СПБ ГКУ "МФЦ"

Теги: виза, мфц
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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