  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Выборгском районе появился лебедь-шипун
Сегодня, 16:44
169
katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Выборгском районе появился лебедь-шипун

0 0

Биолог Павел Глазков рассказал, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга появился лебедь.

В Саду Ивана Фомина появился лебедь-шипун, сообщил биолог Павел Глазков в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

Это единственный вид лебедей, который гнездится в регионе. Птицу заметили на пруду, где она отдыхает и пополняет жировые запасы. Молодой лебедь еще не образовал пару и плавает в одиночестве.

По словам биолога, лебеди уже несколько лет успешно выводят птенцов в районе Кронштадта. Неглубокий пруд в Саду Ивана Фомина подходит для питания лебедя, благодаря длинной шее, которая позволяет доставать пищу со дна водоема.

Ранее сообщалось, что на островах Эгейского моря обнаружили русский след.

Фото: pxhere

Теги: биолог, лебедь, павел глазков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии