В Выборгском районе появился лебедь-шипун

Биолог Павел Глазков рассказал, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга появился лебедь.

В Саду Ивана Фомина появился лебедь-шипун, сообщил биолог Павел Глазков в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

Это единственный вид лебедей, который гнездится в регионе. Птицу заметили на пруду, где она отдыхает и пополняет жировые запасы. Молодой лебедь еще не образовал пару и плавает в одиночестве.

По словам биолога, лебеди уже несколько лет успешно выводят птенцов в районе Кронштадта. Неглубокий пруд в Саду Ивана Фомина подходит для питания лебедя, благодаря длинной шее, которая позволяет доставать пищу со дна водоема.

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