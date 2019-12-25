В Выборгском районе появился красный памятник Ленину

У одной из дорог в поселке Краснофлотском появился новый арт-объект. Местный художник Геннадий Комарцов установил там памятник Ленину, полностью окрашенного в красный цвет. Об этом сообщил ЛенТВ24.
Памятник приглянулся туристам – с Ильичом часто фотографируются и выкладывают снимки в социальных сетях.
По признанию автора необычной скульптуры, броский цвет выбран неслучайно: красные оттенки привлекают внимание во время дорожного движения.
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Фото: ЛенТВ24
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