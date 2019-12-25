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В Выборгском районе появился красный памятник Ленину
Сегодня, 18:19
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lizapoluda

В Выборгском районе появился красный памятник Ленину

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К арт-объекту регулярно подходят туристы.

У одной из дорог в поселке Краснофлотском появился новый арт-объект. Местный художник Геннадий Комарцов  установил там памятник Ленину, полностью окрашенного в красный цвет. Об этом сообщил ЛенТВ24.

Памятник приглянулся туристам – с Ильичом часто фотографируются и выкладывают снимки в социальных сетях.

По признанию автора необычной скульптуры, броский цвет выбран неслучайно: красные оттенки привлекают внимание во время дорожного движения.

Ранее мы рассказали о том, что жители Выборга примут участие в восстановлении Доминиканского монастыря.

Фото:  ЛенТВ24

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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