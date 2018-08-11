В Калининском районе появился "гейзер"

Предположительно, прорвало трубу.

В Калининском районе у дома 53 на Светлановском проспекте появился "гейзер". Предположительно, прорвало трубу. Очевидцы выложили в сеть фото и видео происшествия.

В комментариях к ролику интернет-пользователи высмеяли инцидент, пошутив про "бесплатную минеральную воду", "банный день черепашек" и процитировав строки из песни группы Уматурман "Ночной дозор".

Это далеко не первый случай за месяц. В начале августа улицы Приморского района затопило водой из-за прорыва трубы возле здания администрации. За день до этого похожий инцедент случился в на переулке Макаренко.