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В Калининском районе появился "гейзер"

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Предположительно, прорвало трубу.

В Калининском районе у дома 53 на Светлановском проспекте появился "гейзер". Предположительно, прорвало трубу. Очевидцы выложили в сеть фото и видео происшествия.

В комментариях к ролику интернет-пользователи высмеяли инцидент, пошутив про "бесплатную минеральную воду", "банный день черепашек" и процитировав строки из песни группы Уматурман "Ночной дозор".  

Это далеко не первый случай за месяц. В начале августа улицы Приморского района затопило водой из-за прорыва трубы возле здания администрации. За день до этого похожий инцедент случился в на переулке Макаренко. 

Теги: новости калининского района , новости санкт петербург , прорыв трубы
Категории: Новости СПб Картина дня

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