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В Приморском районе затопило улицы из-за прорыва трубы

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В Петербурге у здания администрации Приморского района "бежит ручей".

Накануне вечером, 3 августа в Приморском районе Санкт-Петербурга автомобилистам и пешеходам пришлось поплавать. На улице Савушкина №83, около здания администрации прорвало трубу. сообщили очевидцы.

В результате коммунальной аварии сильно затопило проезжую часть и прилегающие улицы. На кадрах видеозаписи видно, что инцидент произошел в темное время,а также слышно, насколько сильно бурлит вода.

Ранее мы сообщали о том, что на переулке Макаренко прорвало трубу: забил "фонтан" с холодной водой

Видео: Piter.tv 

Теги: инцидент , новости спб , происшествия спб , прорвало трубу
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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