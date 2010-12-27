В Выборгском районе пойман похититель детской коляски

В ночь на первое февраля сотрудники вневедомственной охраны по Выборгскому району поймали злоумышленника, который ранее своровал детскую коляску.
Преступника поймали во время патрулирования территории около станции метро “Парнас”. Им оказался 44-летний петербуржец. После задержания Росгвардия отвезла вора в отделение правоохранительных органов.
Напомним, что ранее местная жительница сообщила о пропаже коляски, которая находилась на лестничной клетке. Инцидент произошел в доме номер 4 по улице Федора Абрамова. Похищенное транспортное средство возвращено хозяйке.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Напомним, что ранее мы писали о том, что в Московском районе раскрыли серию краж из детских садов и школьных учреждений.