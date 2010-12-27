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В Выборгском районе пойман похититель детской коляски
Сегодня, 14:22
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lesjasap
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В Выборгском районе пойман похититель детской коляски

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Росгвардия нашла вора, укравшего с лестничной клетки детскую коляску.

В ночь на первое февраля сотрудники вневедомственной охраны по Выборгскому району поймали злоумышленника, который ранее своровал детскую коляску. 
 
Преступника поймали во время патрулирования территории около станции метро “Парнас”. Им оказался 44-летний петербуржец. После задержания Росгвардия отвезла вора в отделение правоохранительных органов.
 
Напомним, что ранее местная жительница сообщила о пропаже коляски, которая находилась на лестничной клетке. Инцидент произошел в доме номер 4 по улице Федора Абрамова. Похищенное транспортное средство возвращено хозяйке. 
 
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
 
Напомним, что ранее мы писали о том, что в Московском районе раскрыли серию краж из детских садов и школьных учреждений.
 
 
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Теги: выборгский район , грабитель , детская коляска , росгвардия
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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