В Московском районе поймали преступника, кравшего у детей и школьников

Росгвардия задержала грабителя, который покусился на имущество заведений для детей.

В Московском районе полиция задержала преступника, который обвиняется в серии краж из детских садов, школ и офисных центров. Петербуржца поймали 30 января в половине седьмого вечера у дома номер 31 по Благодатной улице. Подозрительного человека схватили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Сотрудники заметили внешнюю схожесть мужчины с приметами грабителя, попавшего на камеры видеонаблюдения с мест преступлений.

Злоумышленником оказался 37-летний местный житель. Его передали в 29 отделение полиции. Его обличили в восьми эпизодах краж. Одной из организаций, потерпевшей от рук грабителя стал детский сад по улице Фрунзе. Оттуда он забрал дорогостоящий ноутбук.

Фото: пресс-служба УВО