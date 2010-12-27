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В Московском районе поймали преступника, кравшего у детей и школьников
Сегодня, 14:11
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lesjasap
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В Московском районе поймали преступника, кравшего у детей и школьников

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Росгвардия задержала грабителя, который покусился на имущество заведений для детей.

В Московском районе полиция задержала преступника, который обвиняется в серии краж из детских садов, школ и офисных центров. Петербуржца поймали 30 января в половине седьмого вечера у дома номер 31 по Благодатной улице. Подозрительного человека схватили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Сотрудники заметили внешнюю схожесть мужчины с приметами грабителя, попавшего на камеры видеонаблюдения с мест преступлений. 
 
Злоумышленником оказался 37-летний местный житель. Его передали в 29 отделение полиции. Его обличили в восьми эпизодах краж. Одной из организаций, потерпевшей от рук грабителя стал детский сад по улице Фрунзе. Оттуда он забрал дорогостоящий ноутбук.
 
 
 
Фото: пресс-служба УВО
Теги: благодатная улица , детский сад , кражи , московский район , серия краж
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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