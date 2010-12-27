В Выборгском районе поймали автоугонщика, который хотел "просто покататься"

Он угнал иномарку у своей знакомой.

Сотрудники ГИБДД Выборгского района оперативно задержали гражданина, угнавшего иномарку у своей знакомой. Об этом сообщает ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ранее в полицию Выборгского района Ленинградской области обратилась 40-летняя гражданка с заявлением, что ее знакомый угнал автомобиль "Тойота Лэнд Крузер". Сотрудники оперативно задержали 39-летнего местного жителя, угнавшего автомобиль. Он работает на местном судостроительно заводе и пояснил, что взял автомобиль "просто покататься".

В его отношении возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения". Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы сообщали, что ночью в Красносельском районе полицейские устроили погоню со стрельбой.

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