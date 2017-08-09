Стражам порядка пришлось открыть огонь по автоворам.

Ночью в Красносельском районе полицейские устроили погоню со стрельбой. Стражам порядка пришлось открыть огонь по автоворам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о том, что на улице Маршала Захарова двое неизвестных пытаются похитить Hyundai Solaris, поступило в ночь с воскресенья на понедельник. Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия и застали там угонщиков. Неизвестные пытались скрыться от сотрудников правоохранительных органов на угнанном авто. Тогда стражам порядка пришлось открыть предупреждающий огонь. После этого, грабители выпрыгнули из машины и пытались сбежать. Однако их настигли полицейские и сотрудники Росгвардии.

Во время погони никто не пострадал. В отношении автоворов возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу".

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