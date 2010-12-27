На проспекте Культуры угнали джип стоимостью 14 копеек

Полиция возбудила дело в отношении угонщиков.

В Калининском районе преступники украли дорогостоящий джип, который принадлежал строительной компании. Как позже выяснили представители правоохранительных органов, машина проходила по бухгалтерским бумагам как покупка за 14 копеек, а вот застраховано транспортное средство было на 2 миллиона рублей.

Инцидент произошел по проспекту Культуры. Иномарка "Гранд Чероки" была припаркована около 11 дома 3 корпуса. Исчезновения машин могло произойти с 13 по 18 июля. На автомобиле передвигается директор фирмы.

Оперативники смогли установить, что 15 июля машина около часа ночи двигалась в направлении Суздальского проспекта. Полиция возбудила уголовное дело.

Фото: Piter.tv