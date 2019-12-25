СПК "Поляны" получил статус завода по разведению голштинской породы коров

Присвоение данного статуса свидетельствует о высоком уровне селекционной и племенной работы в хозяйстве.

СПК "Поляны" получил статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Присвоение данного статуса свидетельствует о высоком уровне селекционной и племенной работы в хозяйстве. Это является гарантией экономической стабильности предприятия и сигналом потенциальным покупателям племенной продукции о высоких качественных характеристиках скота. Елена Мерзликина, начальник отдела аграрной политики

Также Елена Мерзликина рассказала, что для сельскохозяйственных предприятий со статусом племенного завода предусмотрены дополнительные виды государственной поддержки для содержания, покупки и реализации животных.

В СПК "Поляны" (Полянское сельское поселение) содержится самое большое поголовье крупного рогатого скота в Выборгском районе. В 2018 году он получил статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы.

На 1 июля 2021 года общее поголовье составило 1867 голов, из них коров голштинской породы – 189 голов, черно-пестрой породы – 811 голов.

В Выборгском районе принимаются меры по недопущению возникновения АЧС.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО