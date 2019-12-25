В Выборгском районе открыли новый мемориал

На воинском захоронении №26 установлены новые гранитные плиты с именами 602 погибших героев.

В Поселке Подборовье Селезневского сельского поселения открыли мемориал в память красноармейцев, павших в годы Советско-финляндской и Великой Отечественной войн.

В траурно-торжественном митинге приняли участие военнослужащие, депутаты, представители общественных организаций, а также областного правительства, районной администраций.

Присутствующие почтили память солдат минутой памяти и возложили венки к мемориалу.

Напомним, в братской могиле в послевоенные годы было захоронено 32 погибших солдата. На мемориальных досках были увековечены имена 40 человек.

Ранее мы сообщили о том, что Виталий Петров станет приглашенным стюардом на Гран-при Португалии.

Фото: Piter.TV