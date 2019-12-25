Виталий Петров станет приглашенным стюардом на Гран-при Португалии

Гран-при Португалии впервые в истории Формулы-1 пройдёт на трассе в Портимане. Этап состоится 23-25 октября.

Бывший гонщик Формулы-1 выборжанин Виталий Петров будет приглашённым стюардом на Гран-при Португалии. Об этом сообщил журналист Globo Рафаэль Лопес. ФИА подтвердила эту информацию — Петров указан в первом официальном документе ФИА, посвящённом Гран-при Португалии.

Петров провёл в Формуле-1 три сезона (2010–2012). Лучшим результатом стало 10-е место по итогам сезона-2011. Тогда он принёс "Лотусу" 37 очков.

Гран-при Португалии впервые в истории Формулы-1 пройдёт на трассе в Портимане. Этап состоится 23-25 октября.

Ранее мы сообщили о том, что выборжане заняли призовые места в конкурсе "Лучший по профессии".

Фото: gazetavyborg.ru