Выборжане заняли призовые места в конкурсе «Лучший по профессии»

Победители получили не только почетные грамоты, но и денежные призы.

20 октября в Выборге прошел конкурс "Лучший по профессии в сфере потребительского рынка". В нем соревновались официанты, кондитеры, повара, визажисты, флористы, продавцы и автомеханики из разных городов области.

Среди 10 претендентов на звание "Лучший официант" победительницей стала Алена Верещагина из ресторана "Эспиля". Повар этого ресторана Никита Лопанцев занял третье место в борьбе за звание "Лучший повар".

Награды вручал первый заместитель председателя областного правительства Роман Марков и глава Выборгского района Дмитрий Никулин.

Отметим, что победители получили не только почетные грамоты, но и денежные призы.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборгской гимназии первоклашек посвятили в гимназисты.

Фото: Piter.TV