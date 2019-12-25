Выборжане заняли призовые места в конкурсе «Лучший по профессии»

20 октября в Выборге прошел конкурс "Лучший по профессии в сфере потребительского рынка". В нем соревновались официанты, кондитеры, повара, визажисты, флористы, продавцы и автомеханики из разных городов области.
Среди 10 претендентов на звание "Лучший официант" победительницей стала Алена Верещагина из ресторана "Эспиля". Повар этого ресторана Никита Лопанцев занял третье место в борьбе за звание "Лучший повар".
Награды вручал первый заместитель председателя областного правительства Роман Марков и глава Выборгского района Дмитрий Никулин.
Отметим, что победители получили не только почетные грамоты, но и денежные призы.
Ранее мы сообщили о том, что в Выборгской гимназии первоклашек посвятили в гимназисты.
Фото: Piter.TV
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