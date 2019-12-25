В Выборгской гимназии первоклашек посвятили в гимназисты

На праздник были приглашены учащиеся выпускного класса, учителя и родители.

Сегодня в Выборгской гимназии прошло посвящение в гимназисты. Старшеклассники подготовили для первоклашек театрализованное представление, напутственные слова сказали родители и директор гимназии.

С 1992 года, 19 октября мы отмечаем день гимназии, гимназиста. Это традиционный праздник, приходят первоклашки посвящаться в гимназисты. Подготовка шла полтора месяца. В первых классах в этом году 64 человека и свыше 20 ребят, пришедших из школ. Ребята прошли огонь, воду и медные трубы и получили свой гимназический билет. Марина Петрова, директор гимназии г. Выборга.

Посвящение в гимназисты прошло не только для юных школьников, но и для вновь прибывших педагогов. Марина Петрова отметила, что в этом году в гимназию пришли 4 новых педагога: психолог, учитель английского языка, учитель начальной школы, библиотекарь. Они тоже будут посвящены в гимназисты.

По окончании праздника новоиспеченным гимназистам вручили именное свидетельство и значок.

Ранее мы сообщили о том, что садовому скверу в Выборге вернут исторический облик.

Фото: Piter.TV