В Выборгском районе обсудили эпизоотическую обстановку

Участники встречи обсудили выполнение рекомендаций по предотвращению заноса на территорию РФ африканской чумы свиней и ее распространения, а также необходимость поддержания показателей плотности популяции дикого кабана.

Во вторник, 15 июня, состоялось совещание с участием руководителей организаций, осуществляющих деятельность по ведению охотничьего хозяйства в Выборгском районе. Его вела председатель комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов районной администрации Анна Каграманян. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Участники встречи обсудили выполнение рекомендаций по предотвращению заноса на территорию РФ африканской чумы свиней и ее распространения, а также необходимость поддержания показателей плотности популяции дикого кабана.

И.о. начальника ГБУ ЛО "СББЖ Выборгского района" Александр Русских сообщил, что план мероприятий по недопущению заноса вируса африканской чумы свиней выполняется в полном объеме.

Представитель областного комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира – государственный охотинспектор по Выборгскому району Александр Громов отметил, что по сравнению с 2020 годом численность дикого кабана на территории МО сократилась.

В целях сохранения благоприятной эпизоотической ситуации в районе охотпользователям рекомендовано поддерживать показатель плотности популяции, не превышающий 0,25 особей на 1000 га.

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО