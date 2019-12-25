В Выборгском районе обновят асфальт на трех магистралях

Ремонт пройдет в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 76 километров областных трасс обновят дорожное покрытие. В том числе, дорожники проведут работы в Выборгском районе. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Новый асфальт положат на участках трасс Зверево - Малиновка и Белокаменка - Лебяжье. В планах также ремонт участка Комсомольское - Приозерск и продолжение работ на дороге Огоньки - Стрельцово - Толоконниково.

Отметим, что обновление региональных трасс произойдет во всех районах 47-ого региона. Для осуществления задуманного, дорожный фонд Ленобласти увеличили на 2,3 миллиарда рублей.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге приступили к возведению Сквера Победы.

Фото: Pixabay