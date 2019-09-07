В Выборгском районе ночью сгорели бани

Пожар тушили почти час.

В ночь на 7 сентября в Выборгском районе Петербурга на Березовой аллее, 875 загорелись бани, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Сгорели дощатые, крытые рубероидом, бани размером 4х4 и 5х6. Кроме того, огонь перекинулся на расположенный вплотную к ним дощатый сарай размером 4х6.

Спасатели получили сообщение о пожаре в 01:04, к 01:56 возгорание было локализовано. На месте работали 7 единиц техники и 27 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Кронштадтском шоссе горел дом.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"