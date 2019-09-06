На Кронштадтском шоссе загорелся дом

Оказалось, что здание находилось на капитальном ремонте.

На пожар в Кронштадте обратил внимание мобильный корреспондент Piter.TV. На кадрах видно, как огонь охватил небольшое здание.

Ситуацию прояснили в ГУ МЧС по Петербургу. Сообщение о пожаре в доме №14 на Кронштадтском шоссе поступило на пульт дежурного в 11:58 часов. Выяснилось, что горело "дощатое, крытое железом, размером 8х8 метров отдельно стоящее здание. Дом полностью выгорел.

Информации о пострадавших нет.

Ранее Piter.TV сообщал, как в Старой Ладоге сгорел деревянный памятник XIX века.

Видео: Piter.TV