На Кронштадтском шоссе загорелся дом

На пожар в Кронштадте обратил внимание мобильный корреспондент Piter.TV. На кадрах видно, как огонь охватил небольшое здание.
Ситуацию прояснили в ГУ МЧС по Петербургу. Сообщение о пожаре в доме №14 на Кронштадтском шоссе поступило на пульт дежурного в 11:58 часов. Выяснилось, что горело "дощатое, крытое железом, размером 8х8 метров отдельно стоящее здание. Дом полностью выгорел.
Информации о пострадавших нет.
Ранее Piter.TV сообщал, как в Старой Ладоге сгорел деревянный памятник XIX века.
Видео: Piter.TV
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