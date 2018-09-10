В Старой Ладоге сгорел деревянный памятник XIX века

Не так давно между населением и властями шла дискуссия по поводу дальнейшей судьбы дома купца Калязина.

В ночь на 5 сентября в Старой Ладоге сгорело историческое здание – дом купца А.В. Калязина. Здание было построено во второй половине XIX века и находилось в хорошем состоянии.

Очаг возгорания тушили три пожарных машины, пострадавших нет. По словам очевидцев, огонь вспыхнул очень неожиданно около часа ночи. Местные жители считают, что дом подожгли.

Уточним, не так давно исполняющий обязанности главы администрации Волховского района Алексей Брицун встретился с населением Староладожского поселения. Обсуждалась дальнейшая судьба дома купца Калязина. Местная администрация, которая является собственником этого здания, заявила, что не может найти покупателя на этот дом. Представители Староладожского музея-заповедника выразили готовность взять дом на баланс, но бесплатно. Местную власть это предложение не устроило, но теперь вопрос решился сам собой, делить больше нечего.

Годом ранее в Карелии подросток поджег деревянную церковь XVIII века.

Фото: ВК/ Михаил Удалов