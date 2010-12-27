Деревянную церковь 18 века в Карелии поджог подросток

В пятницу, 10 августа, в Карелии дотла сгорела уникальная деревянная церковь 18 века.

В Карелии задержали 15-летнего подростка на 30 суток. Его подозревают в поджоге деревянной церкви. Об этом сообщают российские СМИ.

Он комментирует мотивы своего поступка, но в интересах следствия эта информация не разглашается. Ольга Голубенко, представитель управления Следственного комитета по Карелии

Ранее СМИ писали, что подросток причисляет себя к сатанистам и поэтому намеренно поджег деревянную церковь. В Карелии у него живет бабушка, он приезжал к ней в гости. Следствие отправило его на психиатрическую экспертизу, чтобы убедиться в его вменяемости.

Успенский собор был историческим памятником, построенным в 1774 году. Эта церковь была самой высокой деревянной церковью на русском севере.

Ранее мы публиковали видео с пожара Успенского собора.

Фото: Интернет-журнал "Лицей"/ ВК