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Деревянную церковь 18 века в Карелии поджог подросток
Сегодня, 16:58
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nastya960
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Деревянную церковь 18 века в Карелии поджог подросток

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В пятницу, 10 августа, в Карелии дотла сгорела уникальная деревянная церковь 18 века.

В Карелии задержали 15-летнего подростка на 30 суток. Его подозревают в поджоге деревянной церкви. Об этом сообщают российские СМИ.

Он комментирует мотивы своего поступка, но в интересах следствия эта информация не разглашается.

Ольга Голубенко,  представитель управления Следственного комитета по Карелии

Ранее СМИ писали, что подросток причисляет себя к сатанистам и поэтому намеренно поджег деревянную церковь. В Карелии у него живет бабушка, он приезжал к ней в гости. Следствие отправило его на психиатрическую экспертизу, чтобы убедиться в его вменяемости. 

Успенский собор был историческим памятником, построенным в 1774 году. Эта церковь была самой высокой деревянной церковью на русском севере.

Ранее мы публиковали видео с пожара Успенского собора.

Фото: Интернет-журнал "Лицей"/ ВК

Теги: карелия , кондопога , пожар
Категории: Лента новостей Происшествия

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