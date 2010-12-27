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В Выборгском районе неизвестные похитили 30-летнюю женщину 
Сегодня, 17:43
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IRINA_CHALKINA

В Выборгском районе неизвестные похитили 30-летнюю женщину 

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Сейчас женщину разыскивают.

В минувшее воскресенье, 29 сентября, в Выборгском районе неизвестные похитили 30-летнюю женщину. Об том сообщат "КП-СПб". .

Инцидент произошел на проспекте Просвещения. Женщину "украли" прямо на глазах ее сестры. Девушка рассказала, что потерпевшую затолкали в белый автомобиль, затем преступники скрылись в направлении Выборгского шоссе. Родственница жертвы отметили, что похитители были славянской внешности в черных куртках. 

В данный момент женщину разыскивают полицейские. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржца подозревают в растлении 10-летней падчерицы.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, похитили женщину, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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