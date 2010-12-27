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Петербуржца подозревают в растлении 10-летней падчерицы
Сегодня, 15:54
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IRINA_CHALKINA

Петербуржца подозревают в растлении 10-летней падчерицы

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Мужчине уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В понедельник, 30 сентября, стало известно о том, что 46-летнего петербуржца задержали из-за подозрений в сексуальном насилии над  малолетней. Сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

 Инцидент произошел в этим летом в квартире одного из домов по проспекту Шаумяна. Следствие полагает, что мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 10-летней падчерицы. 

Возбуждено уголовное дело. Петербуржцу уже предъявлено обвинение. Он заключен под стражу.

Ранее мы сообщали о том, что дело священника, отказавшегося лечить дочь с ВИЧ, закрыли.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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