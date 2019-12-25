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В Выборгском районе меняется работа общественного транспорта
Сегодня, 10:17
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В Выборгском районе меняется работа общественного транспорта

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Также новые поручения предстоит выполнить комитету по городскому хозяйству.

Согласно новому Постановлению администрации Выборгского района, от 12  до 31 мая установлены требования к организациям, предоставляющим услуги общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба МО "Выборгский район".

Так, на территории городских и сельских поселений работа общественного транспорта будет организована с учетом фактического пассажиропотока. Водители такси обязаны использовать при работе средства индивидуальной защиты.

Кроме того, администрация будет вести контроль за бесперебойным предоставлением энергетики и услуг ЖКХ местным жителям.

Ранее мы рассказывали о том, как будут работать образовательные организации в Выборгском районе до конца мая.

 Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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