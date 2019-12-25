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В Выборгском районе ликвидировали 300 кг химических отходов
Сегодня, 11:23
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В Выборгском районе ликвидировали 300 кг химических отходов

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Класс опасности отходов предстоит установить.

Специалисты комитета по природопользованию обнаружили в Выборгском районе на контейнерной площадке коробки с реагентами и пластиковые канистры с кислотой. О потенциально опасной жидкости в мобильную экологическую дежурную службу сообщил житель Петербурга 5-го июля.

Информация очевидца о загрязнении подтвердилась, когда специалисты прибыли на место. Все емкости упаковали и загрузили в автомобиль. Всего было изъято 300 кг. Класс опасности отходов предстоит установить. 

По факту нарушения требований в области обращения с опасными отходами. Комитет возбудил административное расследование.  

Ранее Piter.TV рассказывал о том, что в Финском заливе Росприроднадзор обнаружил бетонные плиты. 

Фото: сайт администрации Петербурга

Теги: отходы, реагенты, экология
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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