В Выборгском районе ликвидировали 300 кг химических отходов

Класс опасности отходов предстоит установить.

Специалисты комитета по природопользованию обнаружили в Выборгском районе на контейнерной площадке коробки с реагентами и пластиковые канистры с кислотой. О потенциально опасной жидкости в мобильную экологическую дежурную службу сообщил житель Петербурга 5-го июля.

Информация очевидца о загрязнении подтвердилась, когда специалисты прибыли на место. Все емкости упаковали и загрузили в автомобиль. Всего было изъято 300 кг. Класс опасности отходов предстоит установить.

По факту нарушения требований в области обращения с опасными отходами. Комитет возбудил административное расследование.

Ранее Piter.TV рассказывал о том, что в Финском заливе Росприроднадзор обнаружил бетонные плиты.

Фото: сайт администрации Петербурга