В Выборгском районе  горело ремонтируемое здание

Возгорание произошло на улице Старожиловская.

Сегодня, 18 сентября, в Выборгском районе полыхало ремонтируемое здание. Ранее в нем проводили капитальные работы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло на улице Старожиловская, 3. Пламя отправились тушить 10 спасателей и две спецмашины.

Спустя 16 минут огонь благодаря усилиям пожарных погас. В результате случившегося никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv