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В Выборгском районе  горело ремонтируемое здание
Сегодня, 17:28
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В Выборгском районе  горело ремонтируемое здание

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Возгорание произошло на улице Старожиловская.

Сегодня, 18 сентября, в Выборгском районе полыхало ремонтируемое здание. Ранее в нем проводили капитальные работы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло на улице Старожиловская, 3. Пламя отправились тушить 10 спасателей и две спецмашины.

Спустя 16 минут огонь благодаря усилиям пожарных погас. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: эстонские пограничники принудили петербуржца выкинуть георгиевскую ленточку.

Фото: Piter.tv

 

 

Теги: горело ремонтируемое здание, мчс, пожар на старожиловской
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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