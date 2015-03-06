Эстонские пограничники принудили петербуржца выкинуть георгиевскую ленточку

Россиянина заставили выплатить штраф.

Эстонские пограничники заставили петербуржца, который поехал в командировку в соседнюю страну, выбросить георгиевскую ленточку. Кроме того, они выписали штраф россиянину в размере 120 евро. О случившемся рассказали на портале "Невские Новости".

Известно, что мужчина регулярно ездил в Эстонию по делам. Никогда с ним подобных ситуаций не случалось. Но 16 сентября командировка оказалась особенной. Когда житель Северной столицы возвращался домой, его авто остановили пограничники. Их внимание привлек символ Великой Победы. Сотрудники службы безопасности Эстонии потребовали выбросить ленту в мусорный бак.

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО