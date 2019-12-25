В Выборгском районе эвакуировали перевернувшийся грузовик с песком

Вечером воскресенья, 12 апреля, с развязки автодороги "Магистральная" у поселка Огоньки с трассой "Скандинавия" эвакуировали самосвал с песком. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Машина перевернулась днем в 14:30, полностью перекрыв полосу движения в направлении Санкт-Петербурга. В результате происшествия никто не пострадал.
Сейчас грузовик эвакуирован. Проезжую часть удалось расчистить от песка к 18:46 вечера. Движение по трассе осуществляется в штатом режиме.
Ранее мы рассказали о том, что BMW на большой скорости развернуло на КАД на 180 градусов.
Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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