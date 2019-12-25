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В Выборгском районе эвакуировали перевернувшийся грузовик с песком
Сегодня, 11:05
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lizapoluda

В Выборгском районе эвакуировали перевернувшийся грузовик с песком

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Ранее из-за ДТП было введено ограничение на одной из полос.

Вечером воскресенья, 12 апреля, с развязки автодороги  "Магистральная" у поселка Огоньки с трассой "Скандинавия" эвакуировали самосвал с песком. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Машина перевернулась днем в 14:30, полностью перекрыв полосу движения в направлении Санкт-Петербурга. В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас грузовик эвакуирован. Проезжую часть удалось расчистить от песка к 18:46 вечера. Движение по трассе осуществляется в штатом режиме.

Ранее мы рассказали о том, что BMW на большой скорости развернуло на КАД на 180 градусов.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Лента новостей,

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