В Выборгском районе эвакуировали перевернувшийся грузовик с песком

Ранее из-за ДТП было введено ограничение на одной из полос.

Вечером воскресенья, 12 апреля, с развязки автодороги "Магистральная" у поселка Огоньки с трассой "Скандинавия" эвакуировали самосвал с песком. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Машина перевернулась днем в 14:30, полностью перекрыв полосу движения в направлении Санкт-Петербурга. В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас грузовик эвакуирован. Проезжую часть удалось расчистить от песка к 18:46 вечера. Движение по трассе осуществляется в штатом режиме.

Ранее мы рассказали о том, что BMW на большой скорости развернуло на КАД на 180 градусов.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"